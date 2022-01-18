Юрий ВИРТ: «У Вереса есть проблемные позиции, требующие усиления»

Наставник ровенского клуба желает видеть в команде больше новичков

  • 18.01.2022 08:17
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Юрий ВИРТ: «У Вереса есть проблемные позиции, требующие усиления»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о трансферных планах своей команды. Напомним, что ровенский клуб уже успел представить двух новичков.

– У нас есть проблемные позиции, но нельзя сказать, что они катастрофические. Потому мы ищем действительно достойных футболистов. Сейчас, к большому сожалению, не такой большой рынок, поэтому больше обращаем внимание на футболистов из-за границы. Для хорошего игрока мы всегда отыщем место.

– Какие это позиции?
– Могу сказать, что любые. Нам действительно нужны центральные защитники, фланговые атакующие игроки, так что мы их подыскиваем, но не все так легко.

Источник — Футбол 1/2/3

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