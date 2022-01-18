Кадим ХАРРИС: «На сборах мы хорошо подготовимся и вернемся полными сил»

Легионер «Металлиста» поделился впечатлениями от первых сборов с харьковским клубом

  • 18.01.2022 07:18
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Кадим ХАРРИС: «На сборах мы хорошо подготовимся и вернемся полными сил»
© ФК Металлист. Кадим Харрис

Футболист харьковского «Металлиста» Кадим Харрис рассказал о первых двух днях работы команды на зимнем сборе в Турции.

«Последние два дня были очень сложными, но это нормально для предсезонных сборов, чтобы хорошо подготовиться и вернуться полными сил. Все счастливы вернуться к работе», – сказал Гаррис.

Напомним, что первую часть сезона харьковский клуб завершил в статусе лидера Первой лиги, имея в активе 53 очка. 

Источник — Футбол 1/2/3

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