Кадим ХАРРИС: «На сборах мы хорошо подготовимся и вернемся полными сил»

Футболист харьковского «Металлиста» Кадим Харрис рассказал о первых двух днях работы команды на зимнем сборе в Турции.
«Последние два дня были очень сложными, но это нормально для предсезонных сборов, чтобы хорошо подготовиться и вернуться полными сил. Все счастливы вернуться к работе», – сказал Гаррис.
Напомним, что первую часть сезона харьковский клуб завершил в статусе лидера Первой лиги, имея в активе 53 очка.
Источник — Футбол 1/2/3
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