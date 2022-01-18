Манчестер Юнайтед вскоре может уволить Рангника

Клуб намерен получить нового главного тренера

  • 18.01.2022 04:47
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Манчестер Юнайтед вскоре может уволить Рангника
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» может объявить о назначении нового главного тренера в ближайшее время

Как сообщает источник, руководство МЮ рассматривает варианты с Эриком тен Хагом («Аякс»), Маурисио Почеттино (ПСЖ) и Бренданом Роджерсом («Лестер»).

При этом новый тренер сможет возглавить команду только летом, а этот сезон доработает нынешний наставник Ральф Рангник, который затем получит пост в структуре клуба.

Источник — Manchester Evening News

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