Манчестер Юнайтед вскоре может уволить Рангника

«Манчестер Юнайтед» может объявить о назначении нового главного тренера в ближайшее время

Как сообщает источник, руководство МЮ рассматривает варианты с Эриком тен Хагом («Аякс»), Маурисио Почеттино (ПСЖ) и Бренданом Роджерсом («Лестер»).

При этом новый тренер сможет возглавить команду только летом, а этот сезон доработает нынешний наставник Ральф Рангник, который затем получит пост в структуре клуба.