ОФИЦИАЛЬНО. Опытный полузащитник разорвал контракт со Львовом

28-летний центральный полузащитник Иван Брикнер официально покинул «Львов» и получил статус свободного агента.
Игрок и клуб решили расторгнуть контракт по согласию сторон.
Брикнер защищал цвета «Львова» с января 2021 года после перехода из «Руха». В текущем сезоне футболист провел за «Львов» 18 матчей во всех турнирах.
Пресс-служба львовского клуба поблагодарила игрока за каждый матч в футболке команды и пожелала успехов.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.