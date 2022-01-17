ОФИЦИАЛЬНО. Опытный полузащитник разорвал контракт со Львовом

28-летний центральный полузащитник Иван Брикнер официально покинул «Львов» и получил статус свободного агента.

Игрок и клуб решили расторгнуть контракт по согласию сторон.

Брикнер защищал цвета «Львова» с января 2021 года после перехода из «Руха». В текущем сезоне футболист провел за «Львов» 18 матчей во всех турнирах.

Пресс-служба львовского клуба поблагодарила игрока за каждый матч в футболке команды и пожелала успехов.