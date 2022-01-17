Попов рассказал, какого футболиста Динамо Луческу выгнал с тренировки

Наставник киевской команды наказал Бенито

  • 17.01.2022 18:21
  • 4309 просмотров
  • 1 комментарий
Попов рассказал, какого футболиста Динамо Луческу выгнал с тренировки
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов рассказал о том, как ведет тренировки главный тренер команды Мирчи Луческу.

«Когда пришел Луческу, понятное дело, что все хотели проявить себя. Кому-то доставалось.

Луческу все очень уважают. Его слово — закон. Никто не хочет попасть под горячую руку. Он всегда говорит, что на тренировках мы должны беречь друг друга. Потому что на следующий день нам играть. Мол, проявляйте себя на поле, в игре. А тут нужно друг друга чуть-чуть беречь. Если видишь, что не успеваешь, то лучше убери ногу — пусть он заберет мяч и пойдет. Луческу постоянно нам это говорит, постоянно. Было такое, что искры летели. Это нормально, это футбол.

Было ли такое, что Луческу останавливал тренировку и кого-то выгонял? По-моему, было на сборах предыдущих, летом. Бенито (с августа 2021 года нигериец выступает за хорватскую «Горицу» на правах аренды — прим. ред.) он выгнал. То, что я помню. Он завелся, опасно прыгнул. И он его, по-моему, выгнал, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, не помню. Я не тренировался тогда, на видео видел. Потом пацаны рассказывали, что Бенито с ума начал сходить, и он его выгнал», — рассказал Попов.

В текущем сезоне Попов из-за травмы провел за «Динамо» всего один матч в УПЛ, где забил один гол.

Источник — PRESSING

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 17.01.2022 18:38
    -4
    черномазый съел утренний банан Луческу - мистер выгнал с тренировки
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