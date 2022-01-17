Попов рассказал, кто больше всех «пихает» в Динамо

Право критиковать партнеров по команде есть у капитана Сергея Сидорчука

  • 17.01.2022 16:54
  • 3133 просмотра
  • 4 комментария
Попов рассказал, кто больше всех «пихает» в Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний украинский защитник «Динамо» Денис Попов рассказал о том, кто больше всех «пихает» в киевской команде.

«Бывает ли, что в «Динамо» кто-то кому-то «пихает»? Бывает, конечно. Сидорчук может. У него есть полное право, он — капитан. Он может «напихать». Он — опытный игрок, капитан. Он, наверное, чуть по-другому видит.

Были такие моменты, когда Сергей «пихал», а я не дулся, но злился. Не понимал, почему это так. Но никогда не было каких-то обид, мол, он мне «напихал» — и все, он меня раздражает, не буду больше с им разговаривать.

За что мне «пихал» Сидорчук? За какой-то момент. На сборах как-то давно я в игру не попал вообще. Есть такие дни, когда не попадаешь в игру. Он мне «напихал». Говорит, мол, давай, соберись. Я чуть завелся — и нормально. Нужно иногда чуть взбадривать», — рассказал Попов.

В текущем сезоне Попов из-за травмы провел за «Динамо» всего один матч в УПЛ, где забил один гол.

Источник — PRESSING

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 17.01.2022 17:26
    +1
    Друг другу пихают,и вдувают.
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    Стоматолог Клоппа
    Стоматолог Клоппа, 17.01.2022 17:26
    0
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 17.01.2022 17:21
    0
    "Напихал" - это типа как Евгений Леонов в фильме "Джентльмены удачи"? - этот Попов, нехороший человек, во время матча не хочет пахать, па..а
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    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 17:02
    -4
    Костолом такой костолом.
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