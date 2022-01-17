Попов рассказал, кто больше всех «пихает» в Динамо

22-летний украинский защитник «Динамо» Денис Попов рассказал о том, кто больше всех «пихает» в киевской команде.

«Бывает ли, что в «Динамо» кто-то кому-то «пихает»? Бывает, конечно. Сидорчук может. У него есть полное право, он — капитан. Он может «напихать». Он — опытный игрок, капитан. Он, наверное, чуть по-другому видит.

Были такие моменты, когда Сергей «пихал», а я не дулся, но злился. Не понимал, почему это так. Но никогда не было каких-то обид, мол, он мне «напихал» — и все, он меня раздражает, не буду больше с им разговаривать.

За что мне «пихал» Сидорчук? За какой-то момент. На сборах как-то давно я в игру не попал вообще. Есть такие дни, когда не попадаешь в игру. Он мне «напихал». Говорит, мол, давай, соберись. Я чуть завелся — и нормально. Нужно иногда чуть взбадривать», — рассказал Попов.

В текущем сезоне Попов из-за травмы провел за «Динамо» всего один матч в УПЛ, где забил один гол.