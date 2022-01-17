ФОТО. Свитолина и Костюк рады выходу во второй круг Australian Open

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк опубликовали посты после выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
Отметим, что Элина и Марта обыграли француженок Фиону Ферро и Диан Парри соответственно.
Во втором раунде Свитолина сразится с еще одной представительнице Франции – Армони Тан. Соперницей Костюк станет испанка Сара Соррибес-Тормо.
Источник — Sport.ua
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