ФОТО. Свитолина и Костюк рады выходу во второй круг Australian Open

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк опубликовали посты после выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии.



Отметим, что Элина и Марта обыграли француженок Фиону Ферро и Диан Парри соответственно.



Во втором раунде Свитолина сразится с еще одной представительнице Франции – Армони Тан. Соперницей Костюк станет испанка Сара Соррибес-Тормо.