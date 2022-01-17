Виктор ЦЫГАНКОВ: «Начинаем наш первый сбор»

24-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков в составе киевской команды отправился на первый учебно-тренировочный сбор в Испанию.
«Начинаем наш первый сбор», — прокомментировал Виктор свежее фото.
В текущем сезоне Цыганков провел за Динамо 25 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Источник — Instagram
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