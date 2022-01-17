Ювентус подпишет форварда Зенита

Туринский «Ювентус» работает над подписанием 27-летнего нападающего питерского «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна.

«Зенит» хочет получить за своего игрока €5 миллионов, но «Ювентус» надеется снизить цену до €3 миллионов.

Также футболистом интересуется французский «Лион», но сам Азмун хочет продолжить карьеру в «Ювентусе».

Азмун защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года после перехода из «Рубина» за €12 миллионов. В текущем сезоне Сердар провел за российскую команду 21 матч во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в €25 миллионов.

В активе Азмуна 60 матчей за сборную Ирана, где он забил 39 мячей.