Ювентус подпишет форварда Зенита

Сердар Азмун может продолжить карьеру в туринском клубе

  • 17.01.2022 15:46
  • 962 просмотра
  • 2 комментария
Ювентус подпишет форварда Зенита
© Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» работает над подписанием 27-летнего нападающего питерского «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна.

«Зенит» хочет получить за своего игрока €5 миллионов, но «Ювентус» надеется снизить цену до €3 миллионов.

Также футболистом интересуется французский «Лион», но сам Азмун хочет продолжить карьеру в «Ювентусе».

Азмун защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года после перехода из «Рубина» за €12 миллионов. В текущем сезоне Сердар провел за российскую команду 21 матч во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в €25 миллионов.

В активе Азмуна 60 матчей за сборную Ирана, где он забил 39 мячей.

Источник — Tuttosport

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 17.01.2022 15:54
    +1
    padlo95, 17.01.2022 15:49
    Оценивают в 25, а стоит 5....
    Надувная РПЛ
    Ссылка
    padlo95
    online
    padlo95, 17.01.2022 15:49
    +1
    Оценивают в 25, а стоит 5....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности