ФОТО. Динамо прибыло в Испанию

Делегация киевского «Динамо» удачно приземлилась в аэропорту Мурсии.
Полет из Борисполя занял почти четыре часа. Испанский город встретил гостей из Украины солнечной погодой и комфортными 15 градусами выше нуля.
После непродолжительного переезда в отель «бело-синие» отдохнут, а уже на 19:00 по киевскому времени у команды запланирована первая тренировка на сборе.
На вторник, 18 января, в графике «Динамо» две полноценные тренировки.
Источник — ФК Динамо Киев
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