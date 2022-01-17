ФОТО. Динамо прибыло в Испанию

Делегация киевского «Динамо» удачно приземлилась в аэропорту Мурсии.

Полет из Борисполя занял почти четыре часа. Испанский город встретил гостей из Украины солнечной погодой и комфортными 15 градусами выше нуля.

После непродолжительного переезда в отель «бело-синие» отдохнут, а уже на 19:00 по киевскому времени у команды запланирована первая тренировка на сборе.

На вторник, 18 января, в графике «Динамо» две полноценные тренировки.