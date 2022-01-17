ФОТО. Динамо прибыло в Испанию

Вечером 17 января киевская команда проведет первую тренировку в рамках учебно-тренировочного сбора

  • 17.01.2022 14:35
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ФОТО. Динамо прибыло в Испанию
© ФК Динамо Киев

Делегация киевского «Динамо» удачно приземлилась в аэропорту Мурсии.

Полет из Борисполя занял почти четыре часа. Испанский город встретил гостей из Украины солнечной погодой и комфортными 15 градусами выше нуля.

После непродолжительного переезда в отель «бело-синие» отдохнут, а уже на 19:00 по киевскому времени у команды запланирована первая тренировка на сборе.

На вторник, 18 января, в графике «Динамо» две полноценные тренировки.

Источник — ФК Динамо Киев

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