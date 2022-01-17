Денис Попов мог перейти в клуб чемпионата Франции

22-летний защитник рассказал, как мог покинуть «Динамо» минувшим летом.
«У меня было предложение, но я получил травму. И все закончилось. Это был топ-чемпионат. Франция, хорошая команда. Мне показали официальную бумагу уже после травмы. Ну что я сделаю? Так сложилось.
Возможно, если бы было все хорошо и переехал бы», - сказал Попов на ютуб-канале Pressing.
Денис Попов получил повреждение передней крестообразной связки в поединке второго тура УПЛ с «Вересом».
Источник — PRESSING
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Так это ж правда , что Ракицкий , что Ордец - посредственные футболисты раздутые пропагандой шахтёра
Или ты может назовёшь хоть один топ клуб или топ чемпионат где они играли ? Или может они, находясь в рассвете футбольных сил - игроки национальной сборной ?
——
Давай вообщем отдыхай в игноре, и не забудь побежать пожаловаться со всех своих аккаунтов
Ракицкий вообще позиционно даже слабее Сироты не говоря уже о Мыкола и Попове а его « первый пас» не перечеркивал всех тактических минусов этого игрока
Ну а ордец….. ну у кротов и Марлон топ игроком считается , что тут говорить 🤷♂️
С трудом избавиться от любимого игрока динамовских болельщиков - Хочолавы, и взять такую же самую Хочолаву только в три раза дороже
——
Ох не исключено ,что не все так просто с уходом Боту, возможно таки спалили его на откатах и по-тихому попросили подыскать себе новое место работы
Ракицкий вообще позиционно даже слабее Сироты не говоря уже о Мыкола и Попове а его « первый пас» не перечеркивал всех тактических минусов этого игрока
Ну а ордец….. ну у кротов и Марлон топ игроком считается , что тут говорить 🤷♂️
Так это ж правда , что Ракицкий , что Ордец - посредственные футболисты раздутые пропагандой шахтёра
Или ты может назовёшь хоть один топ клуб или топ чемпионат где они играли ? Или может они, находясь в рассвете футбольных сил - игроки национальной сборной ?
——
Давай вообщем отдыхай в игноре, и не забудь побежать пожаловаться со всех своих аккаунтов
Не зря тебя сношают и динамо болельщики
С трудом избавиться от любимого игрока динамовских болельщиков - Хочолавы, и взять такую же самую Хочолаву только в три раза дороже
——
Ох не исключено ,что не все так просто с уходом Боту, возможно таки спалили его на откатах и по-тихому попросили подыскать себе новое место работы
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