Денис Попов мог перейти в клуб чемпионата Франции

22-летний защитник рассказал, как мог покинуть «Динамо» минувшим летом.

«У меня было предложение, но я получил травму. И все закончилось. Это был топ-чемпионат. Франция, хорошая команда. Мне показали официальную бумагу уже после травмы. Ну что я сделаю? Так сложилось.

Возможно, если бы было все хорошо и переехал бы», - сказал Попов на ютуб-канале Pressing.

Денис Попов получил повреждение передней крестообразной связки в поединке второго тура УПЛ с «Вересом».