Денис Попов мог перейти в клуб чемпионата Франции

Летом защитник мог покинуть «Динамо»

  • 17.01.2022 14:22
  • 3326 просмотров
  • 19 комментариев
Денис Попов мог перейти в клуб чемпионата Франции
© ФК Динамо. Денис Попов

22-летний защитник рассказал, как мог покинуть «Динамо» минувшим летом.

«У меня было предложение, но я получил травму. И все закончилось. Это был топ-чемпионат. Франция, хорошая команда. Мне показали официальную бумагу уже после травмы. Ну что я сделаю? Так сложилось. 

Возможно, если бы было все хорошо и переехал бы», - сказал Попов на ютуб-канале Pressing.

Денис Попов получил повреждение передней крестообразной связки в поединке второго тура УПЛ с «Вересом».

Источник — PRESSING

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.01.2022 15:51
    +3
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 17.01.2022 15:47
    Педрило,зачем ты сам с собой ведёшь беседы
    Знатно полыхнуло Алежка ?
    Так это ж правда , что Ракицкий , что Ордец - посредственные футболисты раздутые пропагандой шахтёра
    Или ты может назовёшь хоть один топ клуб или топ чемпионат где они играли ? Или может они, находясь в рассвете футбольных сил - игроки национальной сборной ?
    ——
    Давай вообщем отдыхай в игноре, и не забудь побежать пожаловаться со всех своих аккаунтов
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    L.F.C.
    online
    L.F.C., 17.01.2022 15:37
    +3
    FunnyCat_____, 17.01.2022 15:34
    Простой факт. Как только пара посредственных защитников ордец- ракицкий , перебралась за поребрик и потеряла блатную квоту в сборной - так сразу у сборной дела пошли вверх .
    Ракицкий вообще позиционно даже слабее Сироты не говоря уже о Мыкола и Попове а его « первый пас» не перечеркивал всех тактических минусов этого игрока
    Ну а ордец….. ну у кротов и Марлон топ игроком считается , что тут говорить 🤷‍♂️
    Ну Марлон это же топ игрок - если Хочолава играл за миску супа и отыгрывал еще куда не шло то это тело за 12 лямов как стоячего обходят все.
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 17.01.2022 15:28 (изменен)
    +3
    Олег минусуй не минусуй но это горькая правда для ваших игруль
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 17.01.2022 15:20
    +3
    Face Control, 17.01.2022 15:14
    Ты этого костолома на полном серьёзе сравниваешь с Яриком?
    То что он жёстко играл против ваших хрустальных негров, так это не значит что он костолом. Твой Ярик привоз пеналей и красных был, так что не в коем случае не сравниваю
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    L.F.C.
    online
    L.F.C., 17.01.2022 15:19
    +3
    Алексей Голяченко, 17.01.2022 15:13
    Олег не тошни, как раз такие защитники как Миколенко и Попов и нужны в европейские клубы. А не условные ракицкие
    Миколенко и Попов это будущее нашей сборной а всякие ракицкие которые играют за бабло русской армии и в пах не вперлись в сборной ибо они дно.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 17.01.2022 15:13
    +3
    Face Control, 17.01.2022 14:33
    Да кому нужен этот костолом.
    Олег не тошни, как раз такие защитники как Миколенко и Попов и нужны в европейские клубы. А не условные ракицкие
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.01.2022 15:43 (изменен)
    +2
    L.F.C., 17.01.2022 15:37
    Ну Марлон это же топ игрок - если Хочолава играл за миску супа и отыгрывал еще куда не шло то это тело за 12 лямов как стоячего обходят все.
    Та я ж уже писал , это просто отличительная черта « топ менеджмента» шахтёра :
    С трудом избавиться от любимого игрока динамовских болельщиков - Хочолавы, и взять такую же самую Хочолаву только в три раза дороже
    ——
    Ох не исключено ,что не все так просто с уходом Боту, возможно таки спалили его на откатах и по-тихому попросили подыскать себе новое место работы
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.01.2022 15:34 (изменен)
    +2
    FunnyCat_____, 17.01.2022 15:23
    ракицкий это уровень левой ноги Мыколы и правой бутсы Попова
    Простой факт. Как только пара посредственных защитников ордец- ракицкий , перебралась за поребрик и потеряла блатную квоту в сборной - так сразу у сборной дела пошли вверх .
    Ракицкий вообще позиционно даже слабее Сироты не говоря уже о Мыкола и Попове а его « первый пас» не перечеркивал всех тактических минусов этого игрока
    Ну а ордец….. ну у кротов и Марлон топ игроком считается , что тут говорить 🤷‍♂️
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 17.01.2022 15:28
    +2
    Алексей Голяченко, 17.01.2022 15:28
    Олег минусуй не минусуй но это горькая правда для ваших игруль
    та пускай минусует его уже как максимку начали банить каждый день.
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.01.2022 15:23
    +2
    Алексей Голяченко, 17.01.2022 15:13
    Олег не тошни, как раз такие защитники как Миколенко и Попов и нужны в европейские клубы. А не условные ракицкие
    ракицкий это уровень левой ноги Мыколы и правой бутсы Попова
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 17.01.2022 15:21
    +2
    L.F.C., 17.01.2022 15:19
    Миколенко и Попов это будущее нашей сборной а всякие ракицкие которые играют за бабло русской армии и в пах не вперлись в сборной ибо они дно.
    И это факт
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 17.01.2022 14:29
    +2
    жаль
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 17.01.2022 16:06 (изменен)
    0
    Кошка дебильная наложила в штаны,и потихому смылась
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 17.01.2022 15:58 (изменен)
    -1
    FunnyCat_____, 17.01.2022 15:51
    Знатно полыхнуло Алежка ?
    Так это ж правда , что Ракицкий , что Ордец - посредственные футболисты раздутые пропагандой шахтёра
    Или ты может назовёшь хоть один топ клуб или топ чемпионат где они играли ? Или может они, находясь в рассвете футбольных сил - игроки национальной сборной ?
    ——
    Давай вообщем отдыхай в игноре, и не забудь побежать пожаловаться со всех своих аккаунтов
    Фу...какое ты дебильное
    Не зря тебя сношают и динамо болельщики
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 15:14
    -3
    Алексей Голяченко, 17.01.2022 15:13
    Олег не тошни, как раз такие защитники как Миколенко и Попов и нужны в европейские клубы. А не условные ракицкие
    Ты этого костолома на полном серьёзе сравниваешь с Яриком?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 17.01.2022 14:40
    -3
    Монако, там лінія скаутська на пострадянський напрямок працює....
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 17.01.2022 15:47
    -4
    FunnyCat_____, 17.01.2022 15:43
    Та я ж уже писал , это просто отличительная черта « топ менеджмента» шахтёра :
    С трудом избавиться от любимого игрока динамовских болельщиков - Хочолавы, и взять такую же самую Хочолаву только в три раза дороже
    ——
    Ох не исключено ,что не все так просто с уходом Боту, возможно таки спалили его на откатах и по-тихому попросили подыскать себе новое место работы
    Педрило,зачем ты сам с собой ведёшь беседы
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 17.01.2022 15:43 (изменен)
    -4
    L.F.C., 17.01.2022 15:19
    Миколенко и Попов это будущее нашей сборной а всякие ракицкие которые играют за бабло русской армии и в пах не вперлись в сборной ибо они дно.
    Кошка дырявая,шкурин будущие сборной ну не деревяшки эти
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 14:33
    -12
    Да кому нужен этот костолом.
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