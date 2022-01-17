Украинский вратарь ушел из шведского клуба

Андрей Чекотун может продолжить карьеру в Польше, Испании или Украине

  • 17.01.2022 14:26
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Украинский вратарь ушел из шведского клуба
© ФК Олимпик Донецк. Андрей Чекотун

19-летний украинский вратарь Андрей Чекотун покинул шведскую «Эскильстуну».

Футболист, не получив в клубе достаточной игровой практики, разорвал с клубом контракт, который действовал до 2024 года, и получил статус свободного агента. Сейчас Чекотун рассматривает варианты дальнейшего трудоустройства в Польше, Испании и Украине.

Предыдущим клубом голкипера был донецкий «Олимпик», за первую команду которого он сыграл три матча. Также в активе игрока один матч за сборную Украины U-21.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €100 тысяч.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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