Вернидуб пригласил украинский клуб в Тирасполь для спарринга

15 января ФК «Балканы» из Зари возобновят подготовку к весенней части сезона.

На этом сборе запланированы три контрольных матча: 24 января – с одесским «Атлетиком», 27 января – с юниорами «Черноморца» и третьего февраля – с участником Лиги чемпионов – молдавским «Шерифом». Этот поединок состоится в Тирасполе.

Напомним, что «Балканы» занимают четвертое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 39 очков.

Ранее Вернидуб подписал в «Шериф» экс-игрока «Львова».