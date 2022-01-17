Вернидуб пригласил украинский клуб в Тирасполь для спарринга

«Балканы» проведут контрольный матч с молдавским «Шерифом»

  • 17.01.2022 14:19
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Вернидуб пригласил украинский клуб в Тирасполь для спарринга
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

15 января ФК «Балканы» из Зари возобновят подготовку к весенней части сезона.

На этом сборе запланированы три контрольных матча: 24 января – с одесским «Атлетиком», 27 января – с юниорами «Черноморца» и третьего февраля – с участником Лиги чемпионов – молдавским «Шерифом». Этот поединок состоится в Тирасполе.

Напомним, что «Балканы» занимают четвертое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 39 очков.

Ранее Вернидуб подписал в «Шериф» экс-игрока «Львова».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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