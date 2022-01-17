Вернидуб пригласил украинский клуб в Тирасполь для спарринга

15 января ФК «Балканы» из Зари возобновят подготовку к весенней части сезона.
На этом сборе запланированы три контрольных матча: 24 января – с одесским «Атлетиком», 27 января – с юниорами «Черноморца» и третьего февраля – с участником Лиги чемпионов – молдавским «Шерифом». Этот поединок состоится в Тирасполе.
Напомним, что «Балканы» занимают четвертое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 39 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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