Валентин КОЖОКАРУ: «В отпуске я даже теряю вес»

Голкипер «Днепра-1» – о возвращении к тренировочному процессу

  • 17.01.2022 13:59
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Валентин КОЖОКАРУ: «В отпуске я даже теряю вес»
© СК Днепр-1. Валентин Кожокару

Вратарт «Днепра-1» Валентин Кожокару поделился впечатлениями от первых часов пребывания на базе в стартовый рабочий день.

— Насколько эмоционален сегодняшний день?
— Мы подзарядили батарейки и готовы начать новый год и работать на сборах.

— Какое событие во время отпуска было самым памятным? Где он был? Что делал?
— Некоторое время отдохнул за пределами Румынии, а по возвращении был в горах. Там очень красиво. Я перезарядил батарейки, положительный юмор и готов к тренировкам.

— После зимних праздников футболисты опасаются идти к врачам? Есть ли лишний вес? Как чувствуешь себя?
— (смеется) О, у меня нет таких проблем. Каждый раз возвращаюсь, даже теряя несколько килограммов. Поэтому должен тренироваться и питаться хорошо, чтобы их вернуть.

— Что ожидаешь с нового года в спортивном плане?
— Конечно, мы начинаем с положительными мыслями. Проведем сборы и затем будем идти матч за матчем. Надеюсь, достигнем наших целей – это самое главное.

Источник — СК Днепр-1

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