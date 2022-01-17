Валентин КОЖОКАРУ: «В отпуске я даже теряю вес»

Вратарт «Днепра-1» Валентин Кожокару поделился впечатлениями от первых часов пребывания на базе в стартовый рабочий день.

— Насколько эмоционален сегодняшний день?

— Мы подзарядили батарейки и готовы начать новый год и работать на сборах.

— Какое событие во время отпуска было самым памятным? Где он был? Что делал?

— Некоторое время отдохнул за пределами Румынии, а по возвращении был в горах. Там очень красиво. Я перезарядил батарейки, положительный юмор и готов к тренировкам.

— После зимних праздников футболисты опасаются идти к врачам? Есть ли лишний вес? Как чувствуешь себя?

— (смеется) О, у меня нет таких проблем. Каждый раз возвращаюсь, даже теряя несколько килограммов. Поэтому должен тренироваться и питаться хорошо, чтобы их вернуть.

— Что ожидаешь с нового года в спортивном плане?

— Конечно, мы начинаем с положительными мыслями. Проведем сборы и затем будем идти матч за матчем. Надеюсь, достигнем наших целей – это самое главное.