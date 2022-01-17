Тренер Миная рассказал о потенциальных трансферах: «Рынок не так богат»

Новый тренер «Миная» Владимир Шаран считает, что клубу будет непросто усилить состав перед второй частью сезона УПЛ.

– Новичков будет много?

– Это только лишь потенциальные новички. Рынок сейчас не так богат – все хотят подписать новых игроков. Учитывая бюджет «Миная», мы хотим усилить команду точечно.

– Потенциальные новобранцы – из Украины?

– Пока что приезжали только украинцы. Однако, ждем и легионера, который должен прибыть 23 января. Нам необходимо подписать футболистов на каждую позицию – от вратарской до линии атаки, нужны центральный защитник и опорник, особенно с учетом ухода из «Миная» такого исполнителя, как Петрусенко.