Тренер Миная рассказал о потенциальных трансферах: «Рынок не так богат»

Владимир Шаран рассчитывает на точечное усиление

  • 17.01.2022 13:12
  • 1150 просмотров
  • 1 комментарий
Тренер Миная рассказал о потенциальных трансферах: «Рынок не так богат»
© vorskla.com.ua

Новый тренер «Миная» Владимир Шаран считает, что клубу будет непросто усилить состав перед второй частью сезона УПЛ.

– Новичков будет много?

– Это только лишь потенциальные новички. Рынок сейчас не так богат – все хотят подписать новых игроков. Учитывая бюджет «Миная», мы хотим усилить команду точечно.

– Потенциальные новобранцы – из Украины?

– Пока что приезжали только украинцы. Однако, ждем и легионера, который должен прибыть 23 января. Нам необходимо подписать футболистов на каждую позицию – от вратарской до линии атаки, нужны центральный защитник и опорник, особенно с учетом ухода из «Миная» такого исполнителя, как Петрусенко.

Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    myroslavmail
    online
    myroslavmail, 17.01.2022 14:20 (изменен)
    0
    думаю, варто придивитися до Коно ))
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