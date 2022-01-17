Бывший тренер Миная может войти в штаб белорусского БАТЭ

После того, как закарпатскую команду возглавил Владимир Шаран со своими помощниками, тренер вратарей Иван Остапов остался без работы.
Но к этому специалисту проявил интерес гранд белорусского футбола – БАТЭ.
На следующей неделе руководство ФК БАТЭ должно определиться с тренером вратарей и среди потенциальных претендентов на эту должность есть и Иван Остапов.
Напомним, что в свое время 34-летний Иван Остапов защищал ворота второлигового криворожского «Горняка».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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