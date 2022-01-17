«Много вариантов». Вернидуб рассказал об интересе других клубов

В конце минувшего года наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб продлил контракт с клубом до 2024 года, хотя имел ряд других предложений.
«Да, интерес ко мне был. И даже вот сейчас, и я почему подписал новый контракт. Потому что было много звонков, вариантов. Я не хотел, чтобы меня лишний раз тревожили. И было бы неправильно по отношению к «Шерифу».
«И я сказал, что не буду ничего рассматривать и я подпишу, чтобы сосредоточиться. Были варианты из Венгрии, Сербии. «Ференцварош»? Да, но не только он», - сказал Вернидуб.
Украинский тренер впервые в истории Молдовы вывел команду в группу ЛЧ, где она финишировала на 3-м месте.
Источник — Отдушивдушу
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