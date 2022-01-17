«Много вариантов». Вернидуб рассказал об интересе других клубов

Украинский наставник востребован в Европе

  • 17.01.2022 09:45
  • 2065 просмотров
  • 2 комментария
«Много вариантов». Вернидуб рассказал об интересе других клубов
© fc-sheriff.com

В конце минувшего года наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб продлил контракт с клубом до 2024 года, хотя имел ряд других предложений.

«Да, интерес ко мне был. И даже вот сейчас, и я почему подписал новый контракт. Потому что было много звонков, вариантов. Я не хотел, чтобы меня лишний раз тревожили. И было бы неправильно по отношению к «Шерифу».

«И я сказал, что не буду ничего рассматривать и я подпишу, чтобы сосредоточиться. Были варианты из Венгрии, Сербии. «Ференцварош»? Да, но не только он», - сказал Вернидуб.

Украинский тренер впервые в истории Молдовы вывел команду в группу ЛЧ, где она финишировала на 3-м месте.

Источник — Отдушивдушу

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    aleksandrdryn
    aleksandrdryn, 17.01.2022 10:37
    +1
    Что могло быть хуже Шерифа?
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 17.01.2022 10:01
    +1
    Сфынтул Георге
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности