Два игрока Руха пропустят зимние сборы

До отъезда на зарубежный этап подготовки - в Турцию футболисты «Руха» планируют провести в Винниках два контрольных матча.

У львовян возникли проблемы с линией атаки. Продолжают находиться в лазарете нападающие Андрей Борячук и Даниил Кондраков, которые после операций проходят курс реабилитации.

По имеющейся информации, для восстановления им еще нужно четыре недели и пока сложно сказать, сумеют ли они помочь «Руху» на старте весенней части сезона.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Рух» 27 февраля будет принимать «Колос».