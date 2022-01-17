Экс-наставник Mиная вошел в штаб Шарана

Николай Цымбал будет ассистентом нового главного тренера

  • 17.01.2022 02:56
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Экс-наставник Mиная вошел в штаб Шарана
© ФК Минай. Николай Цымбал

22 января закарпатцы проведут первый контрольный матч под руководством нового главного тренера - с венгерским «Дебреценом».

В тренерский штаб нового тренера закарпатцев вошел Николай Цымбал - бывший главный тренер «Миная». А на финише осенней части сезона он возглавлял юниорский состав закарпатцев (U-19).

Кроме Цымбала новому рулевому – Владимиру Шарану будут помогать Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич и Андрей Новак.

Завтра в расположении «Миная» должны появиться несколько потенциальных новичков.

Напомним, что 28 января футболисты «Миная» проведут второй в этом году спарринг - с перволиговым «Ужгородом».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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