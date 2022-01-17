Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Будем стараться и биться за желаемые места в УПЛ»

Хавбек «Зари» высказался перед первым сбором команды в Турции

  • 17.01.2022 02:12
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Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Будем стараться и биться за желаемые места в УПЛ»
© ФК Заря. Дмитрий Хомченовский

Полузащитник луганской «Зари» Дмитрий Хомченовский высказался перед первым сбором команды в Турции.

«Втягивающие тренировки у нас были с 10 по 15 января. Поэтому с завтрашнего дня уже будет тяжелая работа. Нужно будет потерпеть. Думаю, неделя или даже две. Дальше будет легче. 

За это время мы все будем наигрывать - и физика, и тренажерный зал - все подряд будет.

Нам каждый год нелегко, поэтому будем стараться и биться за места, которые хотим достичь», - сказал Хомченовский.

Источник — Футбол 1/2/3

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