Милан — Специя. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Специалист поделился ожиданиями от поединка 22-го тура Серии А

  • 16.01.2022 16:33
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Милан — Специя. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© ФК Милан. Златан Ибрагимович

Ассистент главного тренера «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 22-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Специя».

«Милан» после поражения от «Наполи» (0:1) четыре матча кряду выиграл, забивая минимум по три мяча. «Россонери» победили «Эмполи» (4:2), «Рому» (3:1) и «Венецию» (3:0) в Серии А, а также выиграли в поединке Кубка Италии с «Дженоа» (3:1). «Специя» после победы над «Наполи» (1:0) проиграла «Вероне» (1:2) и взяла три очка в поединке с «Дженоа» (1:0).

В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» с 48 очками идет вторым, «Специя» с 19 баллами расположилась на 16 позиции.

«Милан» борется за чемпионство, и он должен обыгрывать таких соперников, как «Специя». Хотя «Специя» в предыдущем туре выиграла важный матч для себя с «Дженоа». Но, думаю, на «Сан-Сиро» в поединке с «Миланом» у «Специи» будет мало шансов», - сказал Бартулович.

Матч «Милан» – «Специя» состоится 17-го января. Начало встречи в 19:30.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

С января 2022 года занимает пост ассистента главного тренера «Ингульца» Сергея Лавриненко.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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