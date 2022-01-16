Рейтинг WTA. Дебют Калининой в топ-50, падение Костюк и Ястремской

Женская теннисная ассоциация опубликовала рейтинг перед началом Открытого чемпионата Австралии.



В первой десятке самого большого прогресса добилась испанка Паула Бадоса, которая поднялась сразу на две позиции и теперь занимает шестую строчку. В первой пятерке все стабильно.

Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то Элина Свитолина потеряла одну позицию, Марта Костюк покинула топ-50 и перестала быть второй ракеткой страны. Ее место заняла Ангелина Калинина, которая дебютировала в первой полусотне. Продолжается крутое пике Даяны Ястремской, она уже близка к вылету из топ-150, хотя в ближайшее время ей практически нечего терять. Также стоит на пороге выбывания в четвертую сотню и Катерина Бондаренко. У остальных изменения незначительные.

Украинки в рейтинге WTA



