Рейтинг WTA. Дебют Калининой в топ-50, падение Костюк и Ястремской

Ангелина стала второй ракеткой Украины

  • 16.01.2022 17:17
  • 878 просмотров
  • 4 комментария
Рейтинг WTA. Дебют Калининой в топ-50, падение Костюк и Ястремской
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Женская теннисная ассоциация опубликовала рейтинг перед началом Открытого чемпионата Австралии.
 
В первой десятке самого большого прогресса добилась испанка Паула Бадоса, которая поднялась сразу на две позиции и теперь занимает шестую строчку. В первой пятерке все стабильно.

Топ-10 рейтинга WTA  


 
Что касается украинок, то Элина Свитолина потеряла одну позицию, Марта Костюк покинула топ-50 и перестала быть второй ракеткой страны. Ее место заняла Ангелина Калинина, которая дебютировала в первой полусотне. Продолжается крутое пике Даяны Ястремской, она уже близка к вылету из топ-150, хотя в ближайшее время ей практически нечего терять. Также стоит на пороге выбывания в четвертую сотню и Катерина Бондаренко. У остальных изменения незначительные.

Украинки в рейтинге WTA  


Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 16.01.2022 17:28 (изменен)
    +2
    За Даяна обидно и это через 2 недели ещё спишут, и каких-то надежд на будущее нет
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 16.01.2022 17:43
    +1
    Александр Ад, 16.01.2022 17:38
    є вихід-це чвертьфінал АО.А ежелі реально ,то всі наші в поганій формі.Леся в непоганой формі,но єй не повезло зі жребієм
    Да да третий круг за счастье будет, у Даяны второй круг смерть это Осака, увы itf добро пожаловать!
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    Александр Ад
    Александр Ад, 16.01.2022 17:38
    +1
    Spectra, 16.01.2022 17:28
    За Даяна обидно и это через 2 недели ещё спишут, и каких-то надежд на будущее нет
    є вихід-це чвертьфінал АО.А ежелі реально ,то всі наші в поганій формі.Леся в непоганой формі,но єй не повезло зі жребієм
    Ссылка
    0976260852
    0976260852, 16.01.2022 17:25
    0
    Be stabil
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