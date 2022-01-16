ФОТО. Костюк показала игровую форму, в которой будет выступать на Aus Open

Украинская теннисистка Марта Костюк готовится к выступлению на Australian Open-2022.
Украинка показала болельщикам комплект экипировки, в котором она сыграет на турнире.
В первом круге Марта сразится против Диан Парри из Франции, которая получила wild card от организаторов.
Источник — Instagram
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