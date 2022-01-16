Источник: болгарский форвард Мартин Петков переходит в Черноморец

Футболист уже попрощался с софийским «Левски»

  • 16.01.2022 15:53
  • 1651 просмотр
  • 2 комментария
Источник: болгарский форвард Мартин Петков переходит в Черноморец
© dsport.bg. Мартин Петков

19-летний нападающий софийского «Левски» и сборной Болгарии U-21 Мартин Петков в ближайшее время станет игроком одесского «Черноморца».

Футболист уже попрощался с «Левски».

««Сегодня был мой последний день в качестве игрока «Левски». Спасибо каждому человеку в клубе, который мне помогал, всем тренерам, а также всем товарищам по команде, которые у меня были за эти 6 лет. 6 лет, за которые я вырос как футболист и как человек. Я рад, что у меня была возможность играть за самый большой клуб Болгарии! Я всегда буду игроком «Левски», — написал Мартин.

Петков — воспитанник «Левски». В текущем сезоне футболист провел за болгарский клуб 15 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

Ориентировочная стоимость форварда составляет €400 тысяч.

Источник — dsport

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 16.01.2022 16:21
    +3
    Какой по счету это уже трансфер, я уже со счета сбился. Похвально конечно, под Григорчука набрали уже новых на новую команду))
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    kaka
    kaka, 16.01.2022 17:01
    0
    Строится интересная команда и хороший тренер-все карты
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