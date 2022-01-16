Источник: болгарский форвард Мартин Петков переходит в Черноморец

19-летний нападающий софийского «Левски» и сборной Болгарии U-21 Мартин Петков в ближайшее время станет игроком одесского «Черноморца».

Футболист уже попрощался с «Левски».

««Сегодня был мой последний день в качестве игрока «Левски». Спасибо каждому человеку в клубе, который мне помогал, всем тренерам, а также всем товарищам по команде, которые у меня были за эти 6 лет. 6 лет, за которые я вырос как футболист и как человек. Я рад, что у меня была возможность играть за самый большой клуб Болгарии! Я всегда буду игроком «Левски», — написал Мартин.

Петков — воспитанник «Левски». В текущем сезоне футболист провел за болгарский клуб 15 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

Ориентировочная стоимость форварда составляет €400 тысяч.