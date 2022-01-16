Стали известны новые соперники Ингульца на турецком сборе

На первом этапе подготовки ко второй части сезона «Ингулец» проведет семь контрольных матчей.

3 февраля «Ингулец» сыграет с сербским ФК «Чукарички», 7 февраля — с «Дилой» из Грузии, а 13 февраля — с казахстанской «Астаной».

Остальные спарринг-партнеры: болгарский ЦСКА (30 января), польская «Mедзь» (10 февраля), «Кривбасс» (16 февраля) и еще одна польская команда — «Видзев» (18 февраля).

По имеющейся информации, несколько потенциальных новичков-легионеров приедут на просмотр непосредственно в Турцию.

В 19-м туре чемпионата УПЛ «Ингулец» 26 февраля примет киевское «Динамо».