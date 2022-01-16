Металлист расстанется с опытным украинским полузащитником

Нынешней зимой харьковский «Металлист» расстанется с несколькими игроками. Один из них — 33-летний украинский центральный полузащитник Антон Поступаленко.

Воспитанник харьковского футбола вернулся в родной город летом 2020 года, когда перешел в «Металл» из любительского ЛНЗ перед стартом команды во Второй лиге. В нынешнем сезоне Поступаленко сыграл за «Металлист» 13 матчей и забил один мяч в Первой лиге. Также он принял участие в трех поединках Кубка Украины.

Поступаленко начинал профессиональную карьеру в «Металлисте». Затем играл за «Закарпатье», алчевскую «Сталь», донецкий «Металлург», «Сталь» из Каменского, «Олимпик» и белорусский клуб «Торпело-БелАЗ». Выступал за сборные Украины U-19 и U-21.

Контракт Поступаленко с «Металлистом» рассчитан до конца июня 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €75 тысяч.