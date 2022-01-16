Металлист расстанется с опытным украинским полузащитником

Антон Поступаленко покинет харьковский клуб этой зимой

  • 16.01.2022 13:52
  • 3435 просмотров
  • 2 комментария
Металлист расстанется с опытным украинским полузащитником
© ФК Металлист. Антон Поступаленко

Нынешней зимой харьковский «Металлист» расстанется с несколькими игроками. Один из них — 33-летний украинский центральный полузащитник Антон Поступаленко.

Воспитанник харьковского футбола вернулся в родной город летом 2020 года, когда перешел в «Металл» из любительского ЛНЗ перед стартом команды во Второй лиге. В нынешнем сезоне Поступаленко сыграл за «Металлист» 13 матчей и забил один мяч в Первой лиге. Также он принял участие в трех поединках Кубка Украины.

Поступаленко начинал профессиональную карьеру в «Металлисте». Затем играл за «Закарпатье», алчевскую «Сталь», донецкий «Металлург», «Сталь» из Каменского, «Олимпик» и белорусский клуб «Торпело-БелАЗ». Выступал за сборные Украины U-19 и U-21.

Контракт Поступаленко с «Металлистом» рассчитан до конца июня 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €75 тысяч.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(15 голосов)

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Комментарии
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    cucumber
    cucumber, 16.01.2022 14:26
    +1
    все по накатанной идет
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    Victor Podzigun
    Victor Podzigun, 16.01.2022 14:50
    -3
    Вот вам и свои воспитанники. Они ярику и на фиг не нужны. Кого подписали или подпустили к основе за последнее время из Харькова. А никого. Все залетные. БРЕХЛО.
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