ВИДЕО. Металлист прилетел на сбор в Турцию

В ночь на 16 января главная команда футбольного клуба «Металлист» прибыла на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится 12 дней.
Команда заселилась в Анталье, в отеле Miracle Resort Hotel 5*, на спортивных объектах которого будет работать в режиме двухразовых тренировок.
На первом сборе у желто-синих запланированы четыре контрольных матча:
22.01 «Металлист» — «Славия» (София, Болгария)
24.01 «Металлист» — «Слован» (Либерец, Чехия)
26.01 «Металлист» — «Радомяк» (Радом, Польша)
27.01 «Металлист» — «Варта» (Познань, Польша)
28 января команда вернется в Харьков, где получит два выходных.
Источник — ФК Металлист
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