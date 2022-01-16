ВИДЕО. Металлист прилетел на сбор в Турцию

В ночь на 16 января главная команда футбольного клуба «Металлист» прибыла на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится 12 дней.

Команда заселилась в Анталье, в отеле Miracle Resort Hotel 5*, на спортивных объектах которого будет работать в режиме двухразовых тренировок.

На первом сборе у желто-синих запланированы четыре контрольных матча:

22.01 «Металлист» — «Славия» (София, Болгария)

24.01 «Металлист» — «Слован» (Либерец, Чехия)

26.01 «Металлист» — «Радомяк» (Радом, Польша)

27.01 «Металлист» — «Варта» (Познань, Польша)

28 января команда вернется в Харьков, где получит два выходных.