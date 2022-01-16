Владимир ШАРАН: «Руководство Миная сделало все возможное»

Наставник закарпатского клуба рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 16.01.2022 12:38
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  • 1 комментарий
Владимир ШАРАН: «Руководство Миная сделало все возможное»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал о планах подготовки закарпатской команды ко второй части сезона.

«Первый, втягивающий, сбор мы проведем в Ужгороде. В большей степени используем для этого базу «Миная». Она хоть и небольшая, но достаточно симпатичная. Тренировки у нас будут проходить с акцентом на закладывание фундамента функциональной подготовки. Будем заниматься в двухразовом режиме и на футбольном поле, каждый день работая с мячами.

На 22 января у нас запланирован контрольный матч с венгерским «Дебреценом», который состоится на поле соперника. По нему мы будем определяться как с новичками, так и с теми ребятами, кто находится на контракте. Затем местом нашей дислокации будет комплекс «Камелот», где проведем недельный сбор в преддверии вылета в Турцию (он запланирован на 1 февраля из Львова).

В этой стране состоится заключительный этап подготовки «Миная» к продолжению чемпионата, который продлится до 22 февраля и будет включать в себя семь контрольных матчей. По турецкому сбору уже все подтверждено — руководство клуба в этом вопросе сделало все возможное для этого», — отметил Шаран.

На зимний перерыв «Минай» ушел на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 16.01.2022 13:30
    0
    ...убого, але зважаючи на проблеми Десни, рівень футболу Інгульця, ФКЛ, Руху та Орендуполя, контрабандисти знову залишаться в АПЛ. Основна інтрига - коли Шаран вижене кормільця...
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