Полесье подписало воспитанника Шахтера

Житомирское «Полесье» договорилось о сотрудничестве с 24-летним украинским голкипером Артемом Поспеловым.

Выпускник академии «Шахтера» на профессиональном уровне выступал за киевский «Арсенал» U-19, дубль «Мариуполя» (в июле 2020-го в составе первой команды клуба дебютировал в УПЛ, сыграв «на ноль» в матче со «Львовом»), а минувший год провел в «Краматорске».

В нынешнем сезоне на счету Поспелова 18 матчей в Первой лиге и одна игра в Кубке Украины.

«Полесье» занимает 9-е место в Первой лиге, но ставит задачу завершить чемпионат в тройке лидеров и сыграть в стыковых матчах за право выхода в УПЛ. 14 января команда Юрия Калитвинцева начала работу на тренировочном сборе в Турции, перед этим «волки» успели поработать на сборе в Винниках.