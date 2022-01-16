Полесье подписало воспитанника Шахтера

Артем Поспелов продолжит карьеру в житомирском клубе

  • 16.01.2022 12:00
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Полесье подписало воспитанника Шахтера
© ФК Краматорск. Артем Поспелов

Житомирское «Полесье» договорилось о сотрудничестве с 24-летним украинским голкипером Артемом Поспеловым.

Выпускник академии «Шахтера» на профессиональном уровне выступал за киевский «Арсенал» U-19, дубль «Мариуполя» (в июле 2020-го в составе первой команды клуба дебютировал в УПЛ, сыграв «на ноль» в матче со «Львовом»), а минувший год провел в «Краматорске».

В нынешнем сезоне на счету Поспелова 18 матчей в Первой лиге и одна игра в Кубке Украины.

«Полесье» занимает 9-е место в Первой лиге, но ставит задачу завершить чемпионат в тройке лидеров и сыграть в стыковых матчах за право выхода в УПЛ. 14 января команда Юрия Калитвинцева начала работу на тренировочном сборе в Турции, перед этим «волки» успели поработать на сборе в Винниках.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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