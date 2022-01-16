Манчестер Сити начал переговоры о покупке Винисиуса из Реала

Пеп Гвардиола хочет видеть бразильского вингера в своей команде

  • 16.01.2022 11:35
  • 889 просмотров
  • 3 комментария
Манчестер Сити начал переговоры о покупке Винисиуса из Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» начал переговоры о покупке 21-летнего бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола лично связался с представителями футболиста по поводу возможного летнего трансфера.

В «Манчестер Сити» рассматривают Винисиуса в качестве потенциальной замены испанскому вингер Феррану Торресу, который ранее перешел в каталонскую «Барселону». Но «Реал» не слишком хочет расставаться с перспективным футболистом.

Винисиус защищает цвета «Реала» с лета 2018 года после перехода из «Фламенго» за €45 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «сливочных» 27 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.

Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Жуниора составляет €100 миллионов.

Источник — El Nacional

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Cartman
    Cartman, 16.01.2022 11:57
    +1
    Сити лучше купит ещё одно дерево как Гирлиш за 115млн чем Холланда или Винисиуса . Так что утка 
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    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 16.01.2022 12:16 (изменен)
    0
    Cartman, 16.01.2022 11:57
    Сити лучше купит ещё одно дерево как Гирлиш за 115млн чем Холланда или Винисиуса . Так что утка 
    Грилиш не стоит таких денег что за него заплатили.. как по мне игрок средний.. И немного дерево.. 50 это потолок что можно было дать...
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    Serhii P.
    Serhii P., 16.01.2022 12:03
    0
    Вінісіус один з найбільш перспективних молодих гравців світу, "Реал" його точно не продасть.
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