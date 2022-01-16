Манчестер Сити начал переговоры о покупке Винисиуса из Реала

Английский «Манчестер Сити» начал переговоры о покупке 21-летнего бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола лично связался с представителями футболиста по поводу возможного летнего трансфера.

В «Манчестер Сити» рассматривают Винисиуса в качестве потенциальной замены испанскому вингер Феррану Торресу, который ранее перешел в каталонскую «Барселону». Но «Реал» не слишком хочет расставаться с перспективным футболистом.

Винисиус защищает цвета «Реала» с лета 2018 года после перехода из «Фламенго» за €45 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «сливочных» 27 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.

Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Жуниора составляет €100 миллионов.