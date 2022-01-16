Мбаппе забивает минимум 10 голов в чемпионате шесть сезонов подряд

ПСЖ обыграл «Брест» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 2:0.
В составе парижан гол забил форвард Килиан Мбаппе. Теперь на его счету 10 мячей за 19 игр чемпионата Франции в сезоне-2021/22.
Мбаппе дошел до этой отметки в шестой раз подряд. Еще ни одному игроку за этот период не удавалось забить больше 10 мячей более чем в трех сезонах лиги 1.
Источник — Get French Football News
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