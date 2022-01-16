Аталанта – Интер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 22-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Интер».

«Уже ровно три месяца с момента единственного поражения «Интера» в этом сезоне Серии А. Тогда действующий чемпион Италии уступил 1:3 «Лацио». Под руководством нового рулевого Симоне Индзаги «Интер» желает защитить звание чемпиона Италии.

Несколько дней назад в матче за Суперкубок с «Ювентусом» на 120+1-й минуте чилиец Алексисс Санчес принес «Интеру» очередной титул! «Нерадзурри» победили со счетом 2:1. Каждый матч они теперь будут начинать в приподнятом настроении. Но сейчас у них соперник серьезный в лице «Аталанты» Гасперини. В команде из Бергамо одну из ключевых ролей играет наш Руслан Малиновский. «Аталанта» по потерянным очкам идет третьей. В случае победы бергамаски не только притормозят «Интер», но и сами к нему вплотную приблизятся. Реально ли «Аталанте» победить в матче с «Интером». Я считаю, это сделать вполне реально по многим составляющим!

«Аталанта» очень хорошо играет на выезде. Сыграв 11 матчей в гостях, они 9 выиграли и дважды сыграли вничью, в том числе в Милане с «Интером» (2:2). Бергамаски идут на первом месте в Серии А по гостевым поединкам. Если бы «Аталанта» также действовала в домашних матчах, она была бы чемпионом. «Аталанта» в гостях обыграла 3:2 «Наполи», 1:0 – «Ювентус», 6:2 – «Удинезе».

Сейчас у «Аталанты» домашний поединок. Гасперини придется делать определенные коррективы с учетом того, что «Интер» играл в матче за Суперкубок дополнительное время. Было большое напряжение у команды, были перегрузки и ряд повреждений. Гасперини учтет эти моменты.

То, что «Аталанта» не проиграет, у меня сомнений нет. Но то, что не проигрывает «Интер» - это действительно аксиома. Вероятность результативной ничьи в этом поединке оцениваю выше всего. Но мне хочется, чтобы выиграла «Аталанта», чего я искренне и желаю», - сказал Грозный.

Матч «Аталанта» – «Интер» состоится 16-го января. Начало встречи в 21:45.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.