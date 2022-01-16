Депортация Джоковича, Барти против Осаки, туманные перспективы украинок

110-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии еще до начала рискует запомниться не игровыми событиями на кортах Мельбурна, какими бы они ни были, а невероятным по своему масштабу скандалом с участием лидера мирового тенниса Новака Джоковича. Еще до старта соревнований практически все разговоры велись только о неприятной ситуации с сербским теннисистом, которого крайне не хотели видеть на Зеленом континенте.



Дело в том, что Джокович изначально категорически выступал против вакцинации, а на территорию Австралии непривитым практически невозможно попасть. Но Tennis Australia все же выдала некоторым невакцинорованным спортсменам, тренерам и журналистам медотводы. К примеру, непривитая чешская теннисистка Рената Ворачова прибыла в Австралию раньше Ноле и даже успела сыграть один матч. Ее персона мало кого интересовала, но когда Джокович анонсировал свой вылет в Мельбурн, опубликовав пост в инстаграме, австралийские власти серьезно встревожились. Пресса подняла большой шум, что стало катализатором безумного общественного резонанса. Нужно понимать, что из-за природных условий ковидные ограничения у австралийцев намного более серьезные, чем в большинстве других стран. Возможность закрыться от всего мира есть далеко не у всех. И когда персона такого уровня известности как Джокович, по мнению австралийцев, использовала лазейку в правилах, многих это не на шутку взбесило.



По прилету в Мельбурн Новак попал под бюрократическую машину, которая поставила себе за цель аннулировать его визу. Назывались разные причины, но здесь важна сама идея. Пограничная служба приняла решение о депортации, но юристы серба выиграли апелляцию. Да, не удивляйтесь, в развитых странах, где судебная ветвь власти исполняет свои функции, а не чью-то волю, такое возможно. Проигрыш в своем суде больно ударил по амбициям австралийских властей, но они все же придумали еще один способ, как выслать девятикратного чемпиона Australian Open из страны. Повод для второго задержания был очень похож на настоящую причину. Министр иммиграции Алекс Хоук (hawke с английского переводится как ястреб) аннулировал Джоковича визу, потому что пребывание серба в Австралии могло «взбудоражить антиваксеров», что шло против интересов австралийской общественности. К слову, согласно опросу местных СМИ, 71% австралийцев выступал за депортацию сербского теннисиста из страны.



Окончательное заседание было назначено на воскресенье, решение вынесли не в пользу спортсмена. В целом, можно сказать, что в этой истории облажались абсолютно все. Во-первых, виноват сам Новак, который решил, что ему поверят, что он переболел ковидом за месяц до начала турнира, аккурат, чтобы получить медотвод. Совершенно ясно, что в Сербии ему могут сделать любую бумажку, какую бы он не захотел, а посещение публичных мероприятий после положительного теста на коронавирус только подтверждает, что он даже как следует не подготовился к тому, чтобы сделать всех красиво. Во-вторых, в дураках осталась Tennis Australia, которая перепроверила все документы и позволила сербу участвовать на турнире. После скандала пострадали и другие люди с медотводами, которым в спешке пришлось покинуть страну кенгуру. В-третьих, полными идиотами все это время выглядели австралийские власти, в том числе и премьер-министр Скотт Моррисон, которые до конца не могли разрулить эту ситуацию, затягивая ее до неприличия.



По итогу пострадал общий имидж тенниса в мире, хотя, возможно, многие после этого скандала чуть больше заинтересовались данным видом спорта. Australian Open потерял свою легенду и первую ракетку, а сам Джокович упустил один из лучших шансов обойти Федерера и Надаля по количеству Шлемов. На Уимблдон и US Open будут допускать только вакцинированных, поэтому дальше ему придется совсем тяжело, если твердо будет отказываться от прививки.

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Мужчины



Подводящие турниры



ATP Tour 250 - Мельбурн. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Максим Кресси (США) – 7:6(6), 6:3



ATP Tour 250 - Аделаида 1. Финал

Гаэль Монфис (Франция) – Карен Хачанов (Россия) – 6:4, 6:4



ATP Tour 250 - Аделаида 2. Финал

Танаси Коккинакис (Австралия) – Артур Риндеркнех (Франция) – 6:7(6), 7:6(5), 6:3



ATP Tour 250 - Сидней. Финал

Аслан Карацев (Россия) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:3, 6:3



Мужчины начинали сезон на кортах Сиднея в рамках командного турнира ATP Cup. Третий розыгрыш соревнований остался за командой Канады, которая смогла выставить самый боеспособный коллектив. К примеру, у испанцев не играл Рафаэль Надаль, россияне едва собрали команду. В итоге до полуфинала дошла даже Польша, которая занимает 47-е место в рейтинге наций. Лучше всех в одиночках себя показал россиянин Даниил Медведев, который и будет рассматриваться как главный фаворит после снятия Джоковича.



Далее последовали четыре турнира ATP Tour 250, которые позволили и остальным спортсменам получить игровую практику. В первую неделю титулы взяли мегаопытные Рафаэль Надаль и Гаэль Монфис. Испанец решил, что такой подготовки ему достаточно и дальше не играл, а француз попытался развить успех, но в одном из матчей на следующем турнире у него зажало мышцы шеи, пришлось сниматься.



Во время второй недели дебютный титул взял Танаси Коккинакис из Австралии. Выиграл он соревнования в Аделаиде, где сам и проживает. Невероятный успех на домашней земле и в теории опасный оппонент для Надаля во втором круге AO. Еще в одном финале играл бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей. Проиграл он прошлогодней сенсации Открытого чемпионата Австралии россиянину Аслану Карацеву, который теперь поднимается в топ-15.



После депортации Джоковича букмекеры определили основным фаворитом Медведева (коэффициент 2.25). На второй строчке немец Александр Зверев (3.5), на третьей – Надаль (6.0). Победа кого-то другого станет большой неожиданность.



Без Джоковича борьба за первую из четырех путевок в полуфинал будет отчаянной. Больше всего повезло Лоренсо Сонего из Италии и Гаэлю Монфису, которые теперь имеют хорошие шансы на вторую неделю мейджора. Самый высокорейтинговый в этой части Маттео Берреттини, но он не в лучшей форме, поэтому возможны варианты. Например, здесь может снова выстрелить Карлос Алькарас, также есть Пабло Карреньо-Буста и Кэмерон Норри.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Карен Хачанов

Вторая четверть сетки будет самой жесткой. Здесь расположились Зверев, Надаль, Карацев, Хуркач, Шаповалов, Хачанов, Опелка и другие. Интересных матчей будет много, выбрать потенциального полуфиналиста не так просто.



В третьей четверти турнирной сетки состав участников чуть слабее, но все более равны по силам. Третий номер посева Стефанос Циципас после операции на локте вряд ли способен на подвиг, а оппоненты у него опасные. Здесь есть Каспер Рууд, Янник Синнер, Роберто Баутиста-Агут, Тейлор Фритц, Григор Димитров и даже Энди Маррей со своей «дикой картой».



В заключительной части главный претендент понятен – это прошлогодний финалист и действующий чемпиона US Open Даниил Медведев. Не повезло попасть к нему в четверть его же соотечественнику Андрею Рублеву, который пропускал ATP Cup из-за коронавируса. Из потенциальных угроз для Медведева можно выделить максимально неприятного соперника в первых кругах австралийца Ника Кирьоса и француза Уго Умбера, которому россиянин проиграл в Сиднее. Возможно, сделает выводы из своего поражение на ATP Cup Феликс Оже-Альяссим, но ему для начала нужно еще обыграть Рублева.



Ориентировочный состав полуфиналов



Берреттини [7] / Монфис [17] – Зверев [3] / Надаль [6]

Рууд [8] / Синнер [11] – Медведев [2]



Наши



В этому году в квалификации стартовали три представителя Украины, но в основу никто пробиться не сумел. Сергей Стаховский, который в прошлом году впервые в карьере преодолел сито австралийского отбора, в этом сыграл свой прощальный матч, завершив борьбу после первого круга. Илья Марченко признался, что после тяжелого сезона и восстановительных процедур был вообще не готов и приехал просто за чеком, но все равно сумел зацепить один сет. Больше всего ожиданий было от Виталия Сачко, но и он уступил в полуфинале сербу Николе Милоевичу, который в итоге пробился в основу, где сыграет против американца Маккензи Макдональда.



Женщины



Подводящие турниры



WTA 500 - Аделаида 1. Финал

Эшли Барти (Австралия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:3, 6:2



WTA 250 - Мельбурн 1. Финал

Симона Халеп (Румыния) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:2, 6:3



WTA 250 - Мельбурн 2. Финал

Аманда Анисимова (США) – Александра Саснович (Беларусь) – 7:5, 1:6, 6:4



WTA 500 - Сидней. Финал

Паула Бадоса (Испания) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 4:6, 7:6(4)



WTA 250 - Аделаида 2. Финал

Мэдисон Киз (США) – Элисон Риск (США) – 6:1, 6:2



У женщин не было командных турниров, поэтому некоторые соревнования были более высокого статуса. Первый большой турнир в Аделаиде взяла австралийка Эшли Барти, которая и будет главной фавориткой домашнего мейджора. На пути к титулу в Аделаиде она не встретила особого сопротивления, это значит, что Эшли теперь главное совладать с эмоциями, при родных трибунах иногда можно и перегореть.



Еще на одном крупном турнире в Сиднее победу праздновала испанка Паула Бадоса, которая семимильными шагами приближается к элите женского тенниса. Australian Open она начнет в статусе шестой ракетки мира, еще год назад она летела сюда, замыкая топ-70 в рейтинге WTA.



На чуть меньших турнирах победили американки Аманда Анисимова и Мэдисон Киз. Все мы знаем об их большом потенциале, эти девушки вполне могут замахнуться на топ-8, а может и выше.



Что касается главных фавориток у букмекеров, то кроме Барти (коэффициент 3.9) рассчитывают на успех двукратной победительницы Наоми Осаки (7.0). Также в числе потенциальных победительниц Ига Свёнтек и Гарбинье Мугуруса (13), а также Симона Халеп, Анетт Контавейт и Паула Бадоса (по 15). Что касается Элины Свитолиной, то в нее не верят совсем (70).



На пути в полуфинал главной соперницей Барти выглядит Осака, которая из-за низкого номера посева может встретиться с австралийкой уже в 1/8 финала. Также в списке потенциальных угроз есть олимпийская чемпионка Белинда Бенчич, гречанка Мария Саккари, пара сильных американок. Также здесь находятся три украинки: Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Вторая четверть нас интересует не меньше, а может даже и больше. Потому что здесь расположились Элина Свитолина и Марта Костюк. На украинок здесь мало кто смотрит, потому что по прогнозам будут править бал Бадоса и Крейчикова. Помешать им может экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, одна из лучших тинейджерок мира Кори Гауфф или кто-то из победительниц топового матча первого круга София Кенин – Мэдисон Киз.



В третьей четверти посев возглавляют Контавейт и Мугуруса. Неприятной новость для испанки может стать встреча с Симоной Халеп в четвертом круге. Эстонка на этой стадии может увидеть по другую сторону корта Елену Рыбакину из Казахстана. Еще одна невероятно интересная встреча первого круга намечается между Слоан Стивенс и Эммой Радукану, у мужчин в первом раунде таких статусных противостояний нет.



В заключительной части турнирной сетки стоит обратить внимание на Игу Свёнтек. Арину Соболенко на старте сезона хочется пожалеть, из остальных сеяных также никто не в лучшей форме или прошел свой пик, как Петра Квитова или Анжелик Кербер. Это точно самая слабая четверть, польке откровенно повезло с соперницами.



Ориентировочный состав полуфиналов

Барти [1] / Осака [13] – Крейчикова [4] / Бадоса [8]

Халеп [14] / Мугуруса [3] – Свёнтек [7]



Наши



В основе будут представлены пять украинок, это солидный показатель. К сожалению, выступления наших теннисисток на старте сезона оставили не самые приятные впечатления.



Элина Свитолина впервые за время серьезной карьеры проиграла два стартовых матча в сезоне. Мы помним австралийские поражения Саснович и Коллинс, которые неприятно удивляли, но после этого Элина всегда становилась на победный путь. В этом году первая встреча была проиграна россиянке Анастасии Гасановой после выигрыша стартовой партии. Было видно, что Свитолина не готова физически, возможно, новая команда подводила пик формы к Aus Open, но пока что все выглядит удручающе. Таким соперницам Элине проигрывать просто нельзя, это совсем другой уровень. Надежд на матч с Киз не было, результат абсолютно не удивил, тем более Мэдисон еще и взяла титул, подтвердив, что проблемы прошлого сезона позади. По сетке у Свитолиной хорошие соперницы в двух первых матчах (Ферро и, наверное, Путинцева), а дальше Азаренко и это в любом случае будет конечная. Но даже выход в третий круг с таким началом можно будет считать отличным результатом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина, Гаэль Монфис и Андис Юшка

Марта Костюк на старте провела три матча с американками, которые традиционно сильны на австралийском континенте. Было очень странное поражение от Клэр Лю, а вот с более опасными Шелби Роджерс и Кори Гауфф удалось показать более интересную игру. В матче с первой вышло победить, со второй – нет, но шансы тоже были. Не реализовав свои брейкпоинты в третьем сете, Марта потеряла подачу после 3:3 и дальше откровенно сдалась. Тем не менее, уровень игры Костюк был точно выше, чем у Свитолиной. Стартовать Марте предстоит против ровесницы Диан Парри, которая получила wild card от организаторов. Далее, скорее всего, неудобная испанка Сара Соррибес-Тормо, после чего маячит встреча с подружкой Бадосой. Выход в третий круг станет хорошим достижением для Марты на этом турнире, если удастся пройти дальше – будет космос.



Ангелина Калинина тоже провела три матча в Австралии, добыв классную победу над румынкой Сораной Кырстей. Но другие два матча были проиграны в двух сетах. Если против датской надежды Клары Таусон в первом сете не удалось развить успех с 5:2 в первой партии и все посыпалось, то против Элисон Риск особых шансов и не было. Мы понимаем, что на харде Ангелина пока не играет на свой рейтинг, но все же надеемся на лучшее. Стартовать ей против Джессики Пегулы, которая также пока не впечатляет, но фавориткой на 100% будет американка, защищающая прошлогодний четвертьфинал.



Даяна Ястремская порадовала своих болельщиков волевой победой в трех сетах над крепкой бельгийкой Алисон ван Эйтванк. Подобного не случалось с сентября 2020-го. Но в двух других матчах победить также не удалось. И если Тереза Мартинцова это еще показатель какого-то уровня, то что было в матче против Лесли Керкхове – загадка. Стартовать Даяне против представительницы США Мэдисон Бренгл, которая снялась с матча против Риск в Аделаиде из-за травмы икроножной мышцы. В случае успеха дальше будет мегаматч против Осаки.



Последней участницей от Украины в основе станет Леся Цуренко. Наша самая опытная теннисистка из этого списка на одном дыхании прошла квалификацию, не отдав ни одного сета. Да, соперницы были не самые сложные, но той же Катерине Байндл (Козловой) это не помогло. Бог жеребьевок отыгрался на Лесе в основной сетке, ей выпала Барти, и это звучит как приговор. По своему стилю игры Лесе даже в лучшей форме практически нечем обыгрывать австралийку, а сейчас тем более. Два года назад Цуренко уже играла в первом круге против Барти и даже взяла первую партию, но дальше австралийка показала, кто в Мельбурне хозяйка. Независимо от результата, для Леси это уже успешных турнир, ей точно можно будет играть в свое удовольствие. Настоящих болельщиков расстроить может только снятие.

Что касается парных соревнований, то нашей дрим-тим Костюк / Ястремская со старта выпала очень сильная пара американок Гауфф / Макнелли, посеянная под восьмым номером. Сестры Киченок по отдельности вошли в посев и сыграют в дуэтах с Саней Мирзой из Индии (Надя) и Аленой Остапенко из Латвии (Люда). Калинина будет играть в тандеме с россиянкой Варварой Грачевой.

Матчи основной сетки начнутся в понедельник по местному времени (разница с Мельбурном составляет 9 часов). В стартовый день на корты выйдут все представительницы Украины, поэтому желающим посмотреть все матчи будет весьма и весьма непросто осуществить задуманное. В 02:00 по Киеву стартует Свитолина, Костюк и Ястремская сыграют вторыми запусками, Калинина – третьим. Последней на корт в прайм-тайм на центральную арену выйдет Леся Цуренко. Матч с Барти начнется в 10:00 по Киеву. Букмекеры уверены в победах Свитолиной и Костюк, а также в поражениях Цуренко и Калининой. В матче Ястремской не все так однозначно, но украинка – небольшой фаворит. Что ж, посмотрим, сколько украинок сумеют преодолеть барьер первого круга.

Что касается главного правила, которое всегда вызывает вопросы перед турниром, то на Australian Open в финальном сете при счете 6:6 играется тай-брейк до 10 очков.