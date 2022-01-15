Второе поражение кряду. Аль-Айн Реброва вылетел в четвертьфинале Кубка

«Аль-Айн» под руководством украинского наставника Сергея Реброва уступил в четвертьфинале Кубка президента ОАЭ команде «Аль-Васл» со счетом 1:2.
Ранее «Аль-Айн», который остается лидером местного чемпионата, проиграл в матче своего первенства.
Для Реброва это лишь третье поражение за все время работы в ОАЭ.
Кубок президента ОАЭ. 1/4 финала
Аль-Васл - Аль-Айн 2:1
Голы: Жилберто, 60, 90+2 - Лаба, 45 (с пен)
Источник — Sport.ua
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