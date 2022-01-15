Дарио СРНА: «Шахтер давно следил за Нересом, он был на карандаше»

Директор по футболу прокомментировал громкий трансфер

  • 15.01.2022 20:05
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  • 5 комментариев
Дарио СРНА: «Шахтер давно следил за Нересом, он был на карандаше»
© shakhtar.com

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна оценил переход бразильского вингера Давида Нереса, который подписал контракт до конца 2026 года.

– Почему «Шахтер» приобрел Давида Нереса? Какие качества игрока заинтересовали клуб?
– Когда мы покупаем футболиста, всегда хотим обрести игрока лучше, чем у нас уже есть. Один из таких – Нерес, за которым давно следим, он давно был у нас на карандаше. Сегодня мы счастливы, что смогли подписать такого молодого футболиста с большим опытом, который играл в Лиге чемпионов за большой клуб. Для нас это огромный шаг и усиление.

– Нерес – звездный игрок, хотя обычно «Шахтер» покупает только восходящих звезд. Как объясните такое трансферное решение?
– Это можно описать как месседж президента болельщикам о том, что мы будем усиливаться. Президент хочет сделать «Шахтер» сильным. С лета до сегодняшнего дня он сделал уже четыре трансфера, думаю, он не остановится и будет делать «Шахтер» еще сильнее.

– Какие качества Нереса вы могли бы выделить?
– Это индивидуально сильный футболист в игре один в один. Он уже показал свои качества в матчах за «Аякс». Нерес хорошо играет между линиями, быстрый. Думаю, он сразу же отлично впишется в команду, так как у нас много знакомых ему бразильцев. Уверен, Нерес даст то, что нужно «Шахтеру».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 15.01.2022 20:47
    +1
    Для чемпа України поповнення гравцями на хорошому рівні.
    Для успіхів в еврокубках, можливо, треба підсилення в центр захисту.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.01.2022 20:44
    +1
    Darkness1984, 15.01.2022 20:36
    Вы за себя бойтесь, с такими вливаниями вы играете на равных с ДК
    Если только в ваших фантазиях.
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    Face Control
    Face Control, 15.01.2022 20:32
    0
    Там Дарио прямо дальше намекнул на ещё трансферы, автобусники, вы от этого ещё не отошли, уже страшно за вас.
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    Pavlo Kolejchuk, 15.01.2022 20:47
    -2
    Цікаво а кроти всі у Києві вже прописані.
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 15.01.2022 20:36
    -2
    Face Control, 15.01.2022 20:32
    Там Дарио прямо дальше намекнул на ещё трансферы, автобусники, вы от этого ещё не отошли, уже страшно за вас.
    Вы за себя бойтесь, с такими вливаниями вы играете на равных с ДК
    Ссылка
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