Дарио СРНА: «Шахтер давно следил за Нересом, он был на карандаше»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна оценил переход бразильского вингера Давида Нереса, который подписал контракт до конца 2026 года.

– Почему «Шахтер» приобрел Давида Нереса? Какие качества игрока заинтересовали клуб?

– Когда мы покупаем футболиста, всегда хотим обрести игрока лучше, чем у нас уже есть. Один из таких – Нерес, за которым давно следим, он давно был у нас на карандаше. Сегодня мы счастливы, что смогли подписать такого молодого футболиста с большим опытом, который играл в Лиге чемпионов за большой клуб. Для нас это огромный шаг и усиление.

– Нерес – звездный игрок, хотя обычно «Шахтер» покупает только восходящих звезд. Как объясните такое трансферное решение?

– Это можно описать как месседж президента болельщикам о том, что мы будем усиливаться. Президент хочет сделать «Шахтер» сильным. С лета до сегодняшнего дня он сделал уже четыре трансфера, думаю, он не остановится и будет делать «Шахтер» еще сильнее.

– Какие качества Нереса вы могли бы выделить?

– Это индивидуально сильный футболист в игре один в один. Он уже показал свои качества в матчах за «Аякс». Нерес хорошо играет между линиями, быстрый. Думаю, он сразу же отлично впишется в команду, так как у нас много знакомых ему бразильцев. Уверен, Нерес даст то, что нужно «Шахтеру».