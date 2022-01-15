ВИДЕО. Слова Артеты и Конте перед дерби Тоттенхэм – Арсенал

В воскресенье, 16 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором лондонский «Тоттенхэм» примет «Арсенал».
Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм». Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Микеля Артеты и Антонио Конте перед матчем 22 тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Арсенал».
Источник — Sport.ua
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