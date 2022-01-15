Владислав ДУБИНЧАК: «Говорил с Луческу, его слова меня порадовали»

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак вернулся из аренды в «Днепре-1», чтобы в киевской команде заменить Виталия Миколенко.

Игрок готов к сборам киевлян.

- Является ли для тебя волнующим моментом возвращение в родной клуб?

- У меня нет какого-то волнения, страха, наоборот, я доволен, это радует. Это больше позитивные эмоции, чем страх или волнение.

- Ты вернулся в «Динамо» привести к логическому завершению ту работу, которую начал еще в прошлом году на сборах?

- Я понимаю, куда я пришел, на какое место. Поэтому буду стараться изо всех сил занять это место и играть.

- Чего не хватило тогда, чтобы закрепиться в команде, конкурировать с Миколенко?

- Не знаю. Могу сказать только, что на то время он был игроком основного состава, а мог его лишь подменять. Но вместо того чтобы сидеть в запасе я уехал в аренду на полгода чтобы играть там и быть готовым к этому моменту, который настал сейчас.

- То есть, в аренде ты улучшил свои качества?

- Конечно. Мы с командой добились хорошего результата, она занимает на данный момент третье место в УПЛ. Я хорошо себя проявлял, играя там. Поэтому я доволен этим периодом, как и тем, что сейчас в хорошем тонусе подхожу к этому ответственному моменту. Хорошо, что все так сложилось.

- Миколенко тебе не сообщал, что он планирует перейти в «Эвертон» и чтобы ты готовился к возвращению?

- Скажем так, я узнал об этом раньше, чем широкая публика, потому что мы с ним виделись лично и это обсуждали. Приятно было от него услышать хорошие слова в мою сторону. И я очень рад за него.

- Когда ты окончательно узнал о возвращении в «Динамо»? Ты уже общался с главным тренером?

- Вчера разговаривал с Мистером перед тренировкой. Разговор был о моей роли в команде. Его слова меня очень обрадовали. Не буду рассказывать, что именно он говорил, но это были хорошие слова. Я очень рад и буду стараться сделать со своей стороны все возможное. А узнал я о возвращении в «Динамо» дней за десять до Нового года. Все решилось в течение нескольких дней.