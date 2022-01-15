«Марсель» получил трансферный бан от ФИФА. Клуб был наказан за несанкционированное подписание Папе Алассане Гуйе из «Гавра» в 2020 году.
«Марсель» подписал игрока уже после того, как он подписал предварительный контракт с «Уотфордом». Английский клуб подал апелляцию.
В итоге «Марсель» получил трансферный бан на два окна – следующее летнее и на зиму 2023 года. Сейчас у клуба есть время обжаловать такое решение. Сам Гуйе получил 4-месячную дисквалификацию.
Источник — L'Equipe
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