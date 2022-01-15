Марсель получил трансферный бан от ФИФА

Клуб не сможет регистрировать новичков два окна подряд

  • 15.01.2022 16:08
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Марсель получил трансферный бан от ФИФА
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Марсель» получил трансферный бан от ФИФА. Клуб был наказан за несанкционированное подписание Папе Алассане Гуйе из «Гавра» в 2020 году.

«Марсель» подписал игрока уже после того, как он подписал предварительный контракт с «Уотфордом». Английский клуб подал апелляцию.

В итоге «Марсель» получил трансферный бан на два окна – следующее летнее и на зиму 2023 года. Сейчас у клуба есть время обжаловать такое решение. Сам Гуйе получил 4-месячную дисквалификацию.

Источник — L'Equipe

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