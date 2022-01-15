ОФИЦИАЛЬНО. Заря подтвердила подписание Юрия Тлумака

19-летний полузащитник «Динамо» Юрий Тлумак, начинавший сезон в «Черноморце», перешел в луганскую «Зарю» на постоянной основе.

Контракт футболиста с луганским клубом рассчитан до 30 декабря 2025 года. При этом «Динамо» сохранило за собой 50% экономических прав на игрока.

В нынешнем сезоне Тлумак провел в Премьер-лиге 18 матчей (13 в стартовом составе, 355 минут), на его счету один гол. На протяжении двух предыдущих сезонов он выступал за юношескую и молодежную команды «Динамо».