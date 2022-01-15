Маррей проиграл Карацеву финал в Сиднее, первый титул Коккинакиса

Состоялись финалы турниров ATP 250 в Сиднее и Аделаиде.



В Сиднее победу праздновал россиянин Аслан Карацев, который в двух сетах разобрался с экс-первой ракеткой мира Энди Марреем из Великобритании.



Матч за титул в Аделаиде выиграл австралиец Танаси Коккинакис, это его дебютный титул в карьере.



Сидней. Финал

Аслан Карацев (Россия) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:3, 6:3

Аделаида. Финал

Танаси Коккинакис (Австралия) – Артур Риндеркнех (Франция) – 6:7(6), 7:6(5), 6:3