Маррей проиграл Карацеву финал в Сиднее, первый титул Коккинакиса

Состоялись финалы турниров ATP 250 в Сиднее и Аделаиде.
В Сиднее победу праздновал россиянин Аслан Карацев, который в двух сетах разобрался с экс-первой ракеткой мира Энди Марреем из Великобритании.
Матч за титул в Аделаиде выиграл австралиец Танаси Коккинакис, это его дебютный титул в карьере.
Сидней. Финал
Аслан Карацев (Россия) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:3, 6:3
Аделаида. Финал
Танаси Коккинакис (Австралия) – Артур Риндеркнех (Франция) – 6:7(6), 7:6(5), 6:3
Источник — Sport.ua
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