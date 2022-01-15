Маррей проиграл Карацеву финал в Сиднее, первый титул Коккинакиса

Состоялись матчи за титул на двух турнирах ATP

  • 15.01.2022 12:49
  • 198 просмотров
  • 6 комментариев
Маррей проиграл Карацеву финал в Сиднее, первый титул Коккинакиса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Танаси Коккинакис

Состоялись финалы турниров ATP 250 в Сиднее и Аделаиде.
 
В Сиднее победу праздновал россиянин Аслан Карацев, который в двух сетах разобрался с экс-первой ракеткой мира Энди Марреем из Великобритании.
 
Матч за титул в Аделаиде выиграл австралиец Танаси Коккинакис, это его дебютный титул в карьере. 
 
Сидней. Финал
Аслан Карацев (Россия) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:3, 6:3

Аделаида. Финал
Танаси Коккинакис (Австралия) – Артур Риндеркнех (Франция) – 6:7(6), 7:6(5), 6:3

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 15.01.2022 13:13
    +1
    Drogobich, 15.01.2022 12:51
    Браво Каранцев,Браво Велика Россія.
    Год-два назад о всяких медведевых , карачапянах и деревьянорублёвых никто даже не слышал, а теперь они вдруг начали турниры выигрывать. Знаем мы откуда такие результаты резко появились. Это только дело времени когда найдут чем их ширяют. Шарапа тоже была "великой" чемпионкой, а на деле оказалась обычной нарколыгой допинговой.
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    Spectra
    Spectra, 15.01.2022 12:55
    +1
    Сразу во 2 круге такой матч Рафаэль-Танаси
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    Andrey_1992
    online
    Andrey_1992, 15.01.2022 13:29
    0
    Ghostly, 15.01.2022 13:11
    В РФ и в теннис играют неплохо. А нам хотя бы гандбол подтянуть
    кацапам хоча б футбол підтягнути до рівня збірної України
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    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 15.01.2022 13:19 (изменен)
    0
    Начнут тебя с детства колоть ,тем же и ты начал бы играть неплохо. Шарапа сколько шлемов выиграла? А на деле оказалась нарколыгой допинговой.
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    Ghostly
    online
    Ghostly, 15.01.2022 13:11
    -1
    В РФ и в теннис играют неплохо. А нам хотя бы гандбол подтянуть
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    Drogobich
    Drogobich, 15.01.2022 12:51
    -5
    Браво Каранцев,Браво Велика Россія.
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