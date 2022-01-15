ВИДЕО. Трагедия в семье Данченко, Супряга в Италию, ставим на Челси

1. Экс-хавбек МЮ подписал контракт на 1,5 года с Венецией

2. Погибла жена украинского футболиста

3. Супряга очень близок к трансферу в Италию.

4. Прогноз матча Манчестер Сити - Челси

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.