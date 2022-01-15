ВИДЕО. Трагедия в семье Данченко, Супряга в Италию, ставим на Челси

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

  • 15.01.2022 11:42
  • 3036 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Трагедия в семье Данченко, Супряга в Италию, ставим на Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

1. Экс-хавбек МЮ подписал контракт на 1,5 года с Венецией
2. Погибла жена украинского футболиста
3. Супряга очень близок к трансферу в Италию.
4. Прогноз матча Манчестер Сити - Челси

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 15.01.2022 12:26 (изменен)
    +4
    Такое впечатление, что ее не учили правилам езды за рулем... Насмотрелась F1 вот и закономерный результат.Я бы еще проверил, как к ней в руки попали права на управление машиной, думаю, что левым путем...
    Ссылка
    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 15.01.2022 12:18
    +2
    Загинула дружина українського футболіста - в нете гуляет видео как они летели на этом Мерсе... скорость явно проивышала 150 км.. Вопрос зачем было наступать на педаль газа? Тише едешь дальше будешь.. Никто не виноват кроме ее самой..
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    c_a_p2
    c_a_p2, 15.01.2022 12:14
    +1
    За...ло вже рекламування букмекерів. Добре що наркоту не почали
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