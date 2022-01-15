Президент Вереса: «Winter Cup 2022 имеет большую перспективу»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин высказался об участии в Winter Cup 2022.

«Лично я с первой секунды разговора, когда узнал об этом турнире, решил, что мы будем участвовать в нем. Здесь есть интрига, будут матчи, которые станут интересны для всех болельщиков, а не только для фанатов этих клубов.

Очень интересным проектом является Металлист, достаточно амбициозно и Полесье, состав игроков которого позволял бы команде быть выше среднего уровня в УПЛ, Черноморец, который сейчас ежедневно анонсирует усиление. Это будет интересный турнир для болельщиков.

Зимнюю паузу нужно заполнять. Этот турнир имеет большую перспективу и я уверен, что Winter Cup 2022 – это только начало, а через 10 лет мы обязательно увидим Winter Cup 2032», - сказал Надеин.

Напоминаем, что Winter Cup 2022 стартует уже 3 февраля.