Тарас СТЕПАНЕНКО: «Боремся за чемпионство, хотим выиграть Кубок»

Хавбек «Шахтера» – о задачах команды

  • 15.01.2022 11:37
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Боремся за чемпионство, хотим выиграть Кубок»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал об отпуске, медосмотре, физической форме и мотивации.

– Тарас, команда собирается. Какие эмоции? Соскучился по рабочему процессу?
– Хорошо отдохнули. Отдыхать мы любим. Как говорится, отдыха много не бывает, но он заканчивается, и уже нужно возвращаться в рабочий режим, настраиваться и готовиться к сезону. Это очень важный период времени. Думаю, все готовы приступить к сборам.

– Каких врачей проходите во время медосмотра?
– Все традиционно: кардиолог, офтальмолог, УЗИ брюшной полости, анализы… Полный скрининг организма, потому что нельзя ничего пропустить. Это спорт, футбол, и мы видим, сколько сейчас бывает несчастных случаев. Поэтому все нужно проверить, чтобы давать хорошую нагрузку.

– Как именно отдыхал? Где удалось побывать?
– В принципе, как всегда, немного отдохнули с семьей у океана. Новый год встретили дома, потом слетали с женой в Европу, прогулялись. Дальше были дома с детьми, родители приезжали на Рождество. Успели всем уделить время, все отлично.

– Прошлым летом – Евро, этим летом тоже будет сборная. Сейчас была единственная возможность хорошенько перезагрузиться?
– Да, летом не отдыхали, не было отпуска, плюс тяжелый сезон и чемпионат Европы. Сейчас хватило времени, чтобы перевести дух, набраться сил и голодным вернуться к футболу.

– Поддерживал ли форму?
– Да, есть определенная программа, которую я каждый год выполняю. Ее достаточно, чтобы быть более-менее готовым к сборам. Не вижу смысла готовиться сильно, так как будет практически месяц сборов, а держать себя в форме должен не только футболист, но и каждый человек, чтобы выглядеть хорошо и быть здоровым.

– Какая мотивация на ближайшие полтора месяца до возобновления сезона?
– Мотивация одна: серьезные задачи, боремся за чемпионство, хотим выиграть Кубок, со сборной выйти на чемпионат мира. Для этого нужно быть хорошо готовым и отдаваться полностью, чтобы показать максимум.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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