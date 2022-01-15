Вратарь Металлиста перешел в Полесье

Андрей Бубенцов продолжит карьеру в житомирском клубе

  • 15.01.2022 08:56
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Вратарь Металлиста перешел в Полесье
© ФК Металлист. Андрей Бубенцов

Вратарь Андрей Бубенцов, в осенний части сезона не имевший игровой практики в «Металлисте», пополнил ряды «Полесья». Вместе с житомирской командой голкипер отправился на второй тренировочный сбор в Турцию, который стартовал 14 января.

Детали перехода пока не известны. Скорее всего, между клубами будет заключен договор об аренде (летом прошлого года Бубенцов подписал с харьковчанами долгосрочный контракт), хотя не стоит исключать и полноценного трансфера.

23-летний Бубенцов успел поиграть за юниорские команды «Александрии», «Шахтера» и киевского «Арсенала», а также «Сумы», «ВПК-Агро» и «Николаев».

«Полесье» занимает 9-е место в Первой лиге, но не снимало задачу побороться за путевку в УПЛ (для этого необходимо завершить чемпионат в первой четверке).

Источник — Meta-ratings.com.ua

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