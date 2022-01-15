Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Полесье должно быть готово к приезду легионеров»

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калинвинцев рассказал про возможные трансферы.

«Что касается легионеров, то дело не в паспорте. Легионер приедет на полгода или на год, а у нас на сегодняшний день не пятизвездочная база. Приедет легионер - надо же какие-то условия создать. Для этого клуб и развивается.

Человек приехал нам помогать, пусть, прежде всего, себе поможет. Но мы не против. Но к этому клуб должен быть готов», - сказал Калитвинцев.