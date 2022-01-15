Манчестер Сити – Челси. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Челси».

В предыдущем матче АПЛ «Ман Сити» в Лондоне с камбэком выиграл у «Арсенала» (2:1). Затем команда Пепа Гвардиолы в рамках Кубка Англии уверенно победила на выезде «Суиндон Таун» (4:1).

«Челси» в прошлом матче АПЛ сыграл вничью 2:2 с «Ливерпулем». Затем «аристократы» дважды в рамках Кубка Английской лиги обыграли «Тоттенхэм» (2:0 и 1:0). Также «Челси» в матче Кубка Англии оказался сильнее «Честерфилда» (5:1).

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ман Сити» идет первым с 53 очками. «Челси» с 43 баллами находится на второй позиции.

«Это будет очень важная игра для обеих команд. Мне кажется, если «Манчестер Сити» обыграет в этом матче «Челси», он очень приблизится к новому чемпионскому титулу, хотя еще много поединков предстоит сыграть. Поставлю на то, что «Ман Сити» возьмет реванш за поражение в финале Лиги чемпионов. Ставлю на победу «горожан», – сказал Бартулович.

Матч «Манxtcnth Сити» – «Челси» состоится 15 января. Начало встречи – в 14:30.