Дубли Холанда и Менье. Боруссия Д отгрузила 5 мячей Фрайбургу

В матче 19-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» победила «Фрайбург» (5:1).
У победителей дублем отметились Эрлин Холанд и Тома Менье. Еще один мяч забил Махмуд Дауд. У гостей отличился Эрмедин Демирович.
«Боруссия» набрала 40 очков и занимает 2-е место, отставая от «Баварии» на 3 очка. «Фрайбург» занимает 4-ю позицию (30 очков).
Бундеслига. 19-й тур
Боруссия Д – Фрайбург – 5:1
Голы: Менье, 14 (1:0). Менье, 29 (2:0). Холанд, 45+1 (3:0). Демирович, 61 (3:1). Холанд, 75 (4:1). Дауд, 86 (5:1)
Боруссия Д: Кобель, Рафаэл Геррейру (Шульц, 70), Хуммельс, Менье (Вольф, 76), Дауд, Ройс (Азар, 71), Брандт, Беллингем (Витсель, 84), Эмре Джан (Аканджи, 46), Холанд, Мален.
Фрайбург: Упхофф, Линхарт, Гульде, Кюблер, Гюнтер, Хаберер (Кайтель, 65), Хефлер, Хелер (Петерсен, 81), Шоллои (Вайсхаупт, 65), Чон У Ен (Демирович, 46), Грифо (Шаде, 46).
Предупреждения: Брандт, 76, Холанд, 88
Судья: Бадштюбнер.
Источник — Sport.ua
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