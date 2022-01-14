19-й тур
Боруссия Д
5 : 1
Фрайбург
14.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Дубли Холанда и Менье. Боруссия Д отгрузила 5 мячей Фрайбургу

«Боруссия» набрала 40 очков и занимает 2-е место, у «Баварии» на 3 очка больше

  • 14.01.2022 23:40
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Дубли Холанда и Менье. Боруссия Д отгрузила 5 мячей Фрайбургу
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» победила «Фрайбург» (5:1).

У победителей дублем отметились Эрлин Холанд и Тома Менье. Еще один мяч забил Махмуд Дауд. У гостей отличился Эрмедин Демирович.

«Боруссия» набрала 40 очков и занимает 2-е место, отставая от «Баварии» на 3 очка. «Фрайбург» занимает 4-ю позицию (30 очков).

Бундеслига. 19-й тур

Боруссия Д – Фрайбург – 5:1

Голы: Менье, 14 (1:0). Менье, 29 (2:0). Холанд, 45+1 (3:0). Демирович, 61 (3:1). Холанд, 75 (4:1). Дауд, 86 (5:1)

Боруссия Д: Кобель, Рафаэл Геррейру (Шульц, 70), Хуммельс, Менье (Вольф, 76), Дауд, Ройс (Азар, 71), Брандт, Беллингем (Витсель, 84), Эмре Джан (Аканджи, 46), Холанд, Мален.

Фрайбург: Упхофф, Линхарт, Гульде, Кюблер, Гюнтер, Хаберер (Кайтель, 65), Хефлер, Хелер (Петерсен, 81), Шоллои (Вайсхаупт, 65), Чон У Ен (Демирович, 46), Грифо (Шаде, 46).

Предупреждения: Брандт, 76, Холанд, 88

Судья: Бадштюбнер.

Источник — Sport.ua

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