Норвич – Эвертон. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 22-го тура АПЛ

  • 14.01.2022 22:40
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Норвич – Эвертон. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© ФК Эвертон

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 22-го тура АПЛ «Норвич» – «Эвертон».

«В предыдущем матче АПЛ «Норвич» в Лондоне проиграл «Вест Хэму» (0:2). «Эвертон» после поражения в поединке АПЛ от «Брайтона» (0:2) победил в матче Кубка Англии с «Халл Сити» (3:2).

«Норвич» с 10 очками в активе замыкает турнирную таблицу АПЛ, «Эвертон» с 19 баллами находится на 15 позиции.
60 раз встречались между собой эти соперники. В 17 поединках победили «канарейки», в 24 матчах сильнее оказались «ириски», еще 19 встреч завершились вничью.

Это важная игра для «Эвертона» в плане борьбы за выживание. «Ирискам» нужно набирать очки. После победы в матче Кубка Англии «Эвертону» хочется продолжить победную серию. Думаю, что команда Миколенко сможет вырвать ничейку в этой игре. Поставим на то, что «Эвертон» не проиграет на выезде «Норвичу», - сказал Бартулович.

Матч «Норвич» – «Эвертон» состоится 15-го января. Начало встречи в 17:00.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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