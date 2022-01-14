ВИДЕО. Гвардиола похвалил Тухеля перед матчем Манчестер Сити – Челси

Смотрите запись пресс-конференции главного тренера «Ман Сити»

  • 14.01.2022 19:23
  • 670 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Гвардиола похвалил Тухеля перед матчем Манчестер Сити – Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главным матчем этой недели станет битва за английскую корону между «Манчестер Сити» и «Челси». «Манчестер Сити» примет «Челси» на своем стадионе. Матч состоится 15 января в 14:30 по киевскому времени.
 
Вашему вниманию запись пресс-конференции Хосепа Гвардиолы перед матчем «Манчестер Сити» – «Челси».

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности