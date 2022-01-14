Что ждет Миколенко в Эвертоне? Favbet оценил перспективы украинца

До конца сезона в АПЛ осталось 20 матчей

  • 14.01.2022 18:34
  • 213 просмотров
  • 1 комментарий
Что ждет Миколенко в Эвертоне? Favbet оценил перспективы украинца
© Getty Images/Global Images Ukraine

Переход Виталия Миколенко из «Динамо» в «Эвертон» - главное событие украинского футбольного межсезонье. Важное как для всего украинского футбола (впервые с 2017 года украинский футболист переехал напрямую из УПЛ в топ-чемпионат, да еще и за 20 миллионов евро), так и для самого Виталия. Сумеет ли он заиграть в Премьер-Лиге? Favbet уже оценил шансы Миколенко в «Эвертоне»

Неделю назад Виталий уже дебютировал за «ирисок» в матче Кубка Англии против «Халл Сити». «Эвертон» выиграл 3:2, но несмотря на два пропущенных мяча эксперты и болельщики положительно оценили дебют Миколенко. Один раз он даже спас команду от гола, выбив мяч из пустых ворот.

Впрочем, стоит понимать, что Кубок Англии - это всё-таки второстепенный турнир по сравнению с Премьер-Лигой. И по тому как украинец заиграет в чемпионате и можно будет судить о карьере на Туманном Альбионе

В субботу «Эвертон» сыграет в гостях с «Норвичем» и в этом матче мы ожидаем дебют Миколенко в АПЛ. Тем более главный конкурент украинца Люка Динь на днях перешел в «Астон Виллу». Так что Миколенко сейчас однозначно первая опция в «Эвертоне» на позиции левого защитника. По крайней мере пока команду возгравляет Рафаэль Бенитес

До конца сезона в АПЛ осталось 20 матчей. На то, что Виталий сыграет в как минимум 14 из них FAVBET дает коэффициент 2.3. Выглядит очень заманчиво, думается, что 70% матчей во второй половине сезона украинец сыграет

А вот голов от Миколенко, пожалуй, ждать не стоит. За 132 матча в «Динамо» он забил всего 7 голов. То есть в среднем 1 гол в 19 матчах. И это мы все, естественно, понимаем, что уровень Английской Премьер-Лиги намного выше, чем чемпионата Украины. И если в «Динамо» Виталий часто подключался в атаку, то «Эвертоне» будет куда больше выполнять свои прямые обязанности. А потому если из уж из всех ставок на первый сезон Миколенко что-то и выбирать, то именно эти две – на общее количество матчей и на голы. Желаем Виталию удачи, а в мае уже можно будет делать первые выводы

Прогноз №1 от Favbet: тотал матчей Миколенко в АПЛ больше (13.5) – 2.3

Прогноз №2 от Favbet: Миколенко не забьет в АПЛ – 1.8

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    K.A.R.abas
    online
    K.A.R.abas, 14.01.2022 19:09
    0
    Ну тоже тут палка двух концов. Чтобы ставить нужно хотя-бы знать примерно сколько он матчей за сезон сыграет. Но 1 Ж.к уже есть, так что ещё 2 я думаю это реально.
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